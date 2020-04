Mit einer schlechten und einer guten Nachricht wartet die Konzert- und Theateragentur Provinztour auf. Die für 29. und 30. Juli in Schwetzingen geplanten Park-Konzerte von Max Giesinger und Wincent Weiss sind – erwartungsgemäß – wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis 31. August aufgrund der Corona-Verordnung der Bundesregierung abgesagt worden. Doch stehen in beiden Fällen schon jetzt die Nachholtermine fest, wie Provinztour am Montag mitgeteilt hat: Max Giesinger wird am 11. Juni 2021 und Wincent Weiss am 30. Juli 2021, jeweils ab 19.30 Uhr, im Schwetzinger Schlosspark auftreten. Max Giesinger hat sich eine große Fangemeinde mit Hits wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ und „Auf das, was da noch kommt“ ersungen. Der vielfach ausgezeichnete Wincent Weiss – von einem Echo über einen MTV Music Award bis zu einem Bayerischen Musiklöwen – ist mit seinen Alben „Irgendwas gegen die Stille“ und „Irgendwie anders“ in die Top Ten der Charts vorgestoßen und hat sich dann viele Wochen in den Hitlisten gehalten.

Vorverkauf für 2021 gestartet – Bereits gekaufte Karten bleiben gültig

Karten für die beiden Konzerte gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, online auf www.provinztour.de und über die Ticket-Hotline 0621 101011. „Bereits für die Konzerte 2020 erworbene Karten behalten selbstverständlich auch für die neuen Termine ihre Gültigkeit“, informiert Provinztour.