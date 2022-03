Im südpfälzischen Edenkoben wird der Gehweg in einer wichtigen Verkehrsachse im Zuge eines Neubauprojektes schmaler als zuvor. Das sorgt in der Stadt für Diskussionen. Kritiker stellen die Zulässigkeit des Bauprojektes an der Ecke Nonnen- und Weinstraße infrage. Auch wird sich um Fußgänger gesorgt, insbesondere um Kinder, die die Weinstraße in Richtung der Schulen entlanglaufen. Die Verwaltungen halten jedoch dagegen.

