Keines der von der rheinland-pfälzischen Landesregierung für das Bundesprogramm „Elektrische Güterbahnen“ angemeldeten Projekte kommt zum Zug.

Das teilte Andy Becht (FDP), Staatssekretät im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium mit. „Eine Elektrifizierung von Bahnstrecken im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz ist nach den angelegten Maßstäben des Bundes kaum möglich“, sagte Becht. Besonders enttäuschend sei, dass bundesweit lediglich acht Projekte positiv bewertet wurden. Dass die Strecke Neustadt–Wörth nicht in das Programm aufgenommen wird, hatte im Januar schon der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) publik gemacht. In der vom Bund in Auftrag gegebenen Untersuchung kam diese Strecke dem geforderten Nutzen/Kosten-Wert von mindestens 1 mit 0,96 von allen angemeldeten rheinland-pfälzischen Strecken aber noch am nächsten. Für die Alsenzbahn (Bingen–Hochspeyer) beträgt der Wert nur 0,14. Die Strecke Gau-Algesheim–Neubrücke, über die unter anderem der Regional-Express von Frankfurt nach Saarbrücken fährt, erreichte einen Wert von 0,38.

Mehr zum Thema