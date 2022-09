Anders als in Deutschland ist die Gasversorgung in Belgien zuverlässig. Dennoch schließt die BASF eine Verlegung größerer Teile der Produktion von Ludwigshafen in das Werk im belgischen Antwerpen aus.

Beim Besuch in Belgien zeigt sich: Das Nachbarland ist mit seiner Wasserstoffstrategie weiter als Deutschland und es befürwortet eine Methode zur Dekarbonisierung, über die bei uns niemand mehr spricht.

Mehr zum Thema lesen Sie hier