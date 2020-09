In Rheinland-Pfalz haben die Gesundheitsämter am Montag 48 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Anzahl der Corona-Infektionen auf 9403, aktuell sind 905 Rheinland-Pfälzer infiziert – 28 weniger als am Vortag. Das geht aus der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) in Mainz hervor (Stand: 10.15 Uhr).

Drei der Neuinfektionen entfallen auf die Pfalz: Alle drei Fälle werden dem Donnersbergkreis zugerechnet. Drei weitere Fälle in der Südwestpfalz sind erst im Laufe des Montags bekanntgeworden und fließen in die offizielle Statistik des LUA daher noch nicht ein.

Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in der Pfalz auf 3111, als akut infiziert gelten 305 Pfälzer – 19 weniger als am Vortag. An der Anzahl der mit oder an dem Coronavirus Verstorbenen hat sich nichts geändert: 243 im Land, davon 54 in der Pfalz.