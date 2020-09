In Pirmasens hat sich eine weitere Person mit dem Coronavirus infiziert. Laut einer Mitteilung des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung handelt es sich dabei um eine Reiserückkehrerin aus dem Kosovo. Die Frau soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Während im Landkreis keine neue Infektionen bekannt wurden, gibt es zwei weitere Fälle in Zweibrücken. Aktuell sind in der gesamten Südwestpfalz acht Personen am Coronavirus erkrankt. Drei in Zweibrücken, zwei in Pirmasens und je einer in den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben, Hauenstein sowie Dahner-Felsenland. Insgesamt wurden bis heute 237 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten sind 225 genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben.