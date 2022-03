Die Dominanz von Anzugträgern, wie es sie etwa in der BASF lange gab, ist in vielen Unternehmen vorbei. Die Wirtschaft will in ihren Belegschaften „Diversity“: Vielfalt von Lebensentwürfen und soziokulturellen Hintergründen. Die Erfahrung lehrt, dass solche Teams kreativer sind. Im Vorstand hat die BASF die eigenen Ziele hinsichtlich der Geschlechter-Quoten vorzeitig übererfüllt. Mit zwei weiblichen Mitgliedern – der Deutsch-Japanerin Saori Dubourg und der aus Grevenbroich stammenden Melanie Maas-Brunner – ist ein Drittel des sechsköpfigen Vorstands des Chemie-Branchenführers weiblich. Bis 2030, so die aktuelle, nachgeschärfte Zielsetzung des Unternehmens, sollen 30 Prozent der Führungskräfte des Unternehmens Frauen sein.

Den ausführlichen Text, wie die BASF Talente fördert, lesen Sie hier.