Zwischen Ludwigshafen und Neustadt beziehungsweise Schifferstadt wird voraussichtlich das ganze Wochenende kein einziger Zug fahren. Die Ursache ist der Diebstahl von Signalkabeln. Das hat der Zweckverband Öffentlicher Nahverkehr (ZÖPNV) mitgeteilt. Die Signaltechnik sei wegen des umfangreichen Kabelklaus und damit verbundenen Zerstörungen am späten Freitagabend „vollständig unbrauchbar“, so der ZÖPNV.

Auch Anfang der kommenden Woche müsse mit „sehr deutlichen Behinderungen“ gerechnet werden, gibt der ZÖPNV die Einschätzung der Bahn-Infrastrukturfirma InfraGo weiter. Montag und Dienstag könnten wahrscheinlich pro Stunde nur einzelne Züge verkehren, so die Einschätzung.

Ein Busnotverkehr sei aktuell eingerichtet zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt sowie Schifferstadt und Neustadt. Dieser könne aber nicht dieselbe Kapazität liefern wie der Zugverkehr. Reisende werden explizit gebeten, auf die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs im Bereich Schifferstadt und Ludwigshafen so gut es geht zu verzichten.

Wer im Fernverkehr unterwegs ist, wird gebeten, mit dem RE6 über Karlsruhe zu fahren. Die Züge von und nach Paris fahren, ebenfalls bis auf Weiteres, über Strasbourg und halten nicht in Kaiserslautern und Saarbrücken.

Online-Medien für Informationen nutzen

Die Störung wirkt sich bis nach Baden-Württemberg und sogar bis nach Frankreich aus: Der Elsass-Express zwischen Mainz und Neustadt muss ausfallen, ob es einen Ersatzzug zwischen Neustadt und Wissembourg geben kann, sei noch ungeklärt. Auf der Relation Mannheim – Ludwigshafen - Worms – Mainz seien wenige Verbindungen beeinträchtigt, so der ZÖPNV, ohne Details zu nennen. Der Zweckverband empfiehlt, sich vor Fahrtantritt online zu informieren, ob die eigenen Verbindungen betroffen sind.

Einschränkungen im Bahnverkehr in der Region gab es bisher schon wegen Personalmangels im Stellwerk Ludwigshafen. Das „angestrebte Ersatzkonzept für die Unterbesetzung des Stellwerks Ludwigshafen“, so der ZÖPNV, müsse wegen der neuen Probleme „zunächst einmal zurückgestellt werden“. Was das genau bedeutet, will der ZÖPNV noch mitteilen.