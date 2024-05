Der Personalmangel im Ludwigshafener Stellwerk führt zu weiteren Einschränkungen im Pfälzer Bahnverkehr.

[Aktualisiert 11.45 Uhr] Auf der Strecke von Mannheim über Frankenthal nach Worms entfällt jeder zweite S-Bahn-Zug der Linie S6. Dagegen fahren die Züge der Regional-Express-Linie RE14 von Mannheim über Frankenthal nach Mainz, die in der vergangenen Woche ausgefallen sind. Auf der Strecke von Neustadt nach Mannheim entfallen die Züge der Linie S2 auf dem Abschnitt zwischen Schifferstadt und Heidelberg. Wie schon in der vergangenen Woche fallen die Pendelzüge zwischen dem Ludwigshafener Hauptbahnhof und der BASF aus. Die beiden ICE am Morgen von Saarbrücken über Kaiserslautern nach Frankfurt und am Vormittag von Saarbrücken über Kaiserslautern nach München sowie die Gegenzüge am Nachmittag beziehungsweise Abend fallen aus. Die Ausfälle werden auch in der Online-Auskunft der Deutschen Bahn unter www.bahn.de angezeigt.