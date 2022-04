Umzugsprämie für Pfälzer

Das Saarland will Pfälzer mit einer Umzugsprämie an die Saar locken. Das kündigte die neue Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD, 46) in ihrer Regierungserklärung am Dienstag im saarländischen Landtag an. Zum Artikel

Deutschland liefert Flugabwehrpanzer

Auf Einladung der USA haben sich am Dienstag Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über den Ukraine-Krieg beraten. Wir waren live vor Ort. Zum Artikel

Wann wäre Deutschland Kriegspartei?

Der russische Außenminister hat die Nato-Staaten vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt. Was müsste passieren, damit Deutschland überhaupt zur Kriegspartei würde? Politik-Redakteur Stefan Fischer über die Hintergründe gesprochen. Zum Podcast

Lockerungen für Corona-Infizierte

Die Isolationspflicht gilt in Rheinland-Pfalz von diesem Sonntag an nur noch für infizierte Menschen und sie wird kürzer, das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz angekündigt. Zum Artikel

Ärger wegen eines verlorenen Geldbeutels

Einem Mann aus Weisenheim wird in der VR-Bank der Geldbeutel gestohlen. Wie aber die Polizei mit diesem Fall umging, ärgerte ihn so sehr, dass er gegen den zuständigen Beamten in Bad Dürkheim beim Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Untätigkeit einreichte. Zum Artikel

Südwestpfälzer haben die meisten Autos

Landkreise in Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben die höchste Dichte an privaten Pkw in Deutschland. Bundesweite Spitze aller Zulassungsbezirke ist der rheinland-pfälzische Landkreis Südwestpfalz, wo auf 1000 Einwohner 683 Autos privater Halter entfallen. Zum Artikel

Vereinte Patrioten: Warum jetzt der Generalbundesanwalt ermittelt

Der Generalbundesanwalt übernimmt das Verfahren gegen einen Pfälzer und weitere Verdächtige, die als Gegner der Corona-Politik Anschläge und eine Entführung des Bundesgesundheitsministers geplant haben sollen. Die Entscheidung verrät, in welche Richtung sich die Ermittlungen in den vergangenen Tagen entwickelt haben. Zum Artikel

Corona in der Pfalz

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist landesweit wieder unter die 1000er Marke gefallen. Doch die Hospitalisierungsindzidenz ist weiterhin hoch. Zum Artikel