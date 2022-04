Das Saarland will Pfälzer mit einer Umzugsprämie an die Saar locken. Das kündigte die neue Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD, 46) in ihrer Regierungserklärung am Dienstag im saarländischen Landtag an. Sie sagte, das Land werde künftig einen so genannten „Umzugsbonus“ Menschen gewähren, „die hierherziehen wollen“. Die Maßnahme soll dazu beitragen, dem Trend entgegenzuwirken, dass die Anzahl der Einwohner des kleinsten Flächenbundeslandes sinkt und auch ein weiterer Rückgang vorhergesagt wird. Das Saarland zählt derzeit knapp eine Million Einwohner. Rehlinger sagte nicht, wie hoch der Umzugsbonus ausfallen wird. Die neue Landesregierung will auch alle Kindergartenbeiträge abschaffen, um das Saarland für Eltern attraktiver zu machen. Das Saarland kehrt außerdem nach gut 20 Jahren zum neunjährigen Gymnasium zurück – und zwar schon ab dem Schuljahr 2022/2023. Die Entscheidung ist auch für die Westpfalz von Bedeutung, weil etliche Westpfälzer Schulen im Saarland besuchen und umgekehrt.