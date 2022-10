In der Serie „Alte Liebe rostet nicht“ haben wir bis 18. Oktober in 32 Folgen Oldtimer aus der Region vorgestellt. Nun sollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, den schönsten Wagen küren. Unter allen Teilnehmern verlosen wir mehrere Preise. So geht’s: Einfach die Nummer ihres Favoriten per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de senden, Stichwort „OIdie-Wahl“.

1. BMW 2002 Baur Targa (1973) von Steffen Gierescher. Foto: ier 2. Porsche 356 B 1600 Speedster, 1961 von Kurt Vondung. Foto: env 3. Mercedes Benz 190 SL (1957) von Peter Schroth. Foto: soj 4. Uwe Schulz und sein BMW 320 Cabriolet von 1990. Foto: P. Tikeridis 5. Pontiac (1958) von Oliver Hoffmann, Monika Egelhof. Foto: Bolte 6. Jürgen und Angelica May und ihr Fiat 500 L (1970). Foto: env 7. Theo Welker mit seinem Peugeot 190 S von 1928. Foto: env 8. Jürgen Selzer aus LU in seinem MG TD von 1952. Foto: cam 9. Günter Lofink und sein Kadett B Rallye Coupé von 1969. Foto: büg 10. der Dodge Charger SE (1971) von Dirk Potens. Foto: kia 11. A. Kiessling (li.), W. Armbrust, Gauloises-Ente (1983). Foto: Bolte 12. BMW 2,5 CS Coupé (1979) von Herbert Krick. Foto: env 13. Mercedes Benz Cabrio 230 SL (1964), Peter Stubenbord. Foto: kia 14. Markus Hunziker und sein Opel Kadett B LS von 1970. Foto: kia 15. Triumph Stag MKI (1972) von Dieter Marschall. Foto: ghx 16. Bernd und Renate Brendel und ihr Citroën DS 19 (1974). Foto: Lenz 17. Audi Quattro (1982), BMW 1602 Cabrio (1971), Franz Billo. Foto: ala 18. Lloyd Arabella (1960), Goggomobil Coupé (1965). Foto: soj 19. Karoline Bock im VW T4 California von 1991. Foto: Privat/Gratis 20. Regina Arlt aus Neuhofen und ihr Golf Cabrio von 1988. Foto: privat 21. Timo Layes, Anita Hauck und ihre beiden Mercedes (1983/84). Foto: kia 22. Thomas Joksimovic und sein Bertone X1/9 von 1985. Foto: env 23. Joksimovic besitzt auch einen Alfa Romeo Spider von 1969. Foto: env 24. Toyota Corona Mark II (1974) von Jürgen Schwartz. Foto: Privat 25. Peter und Alex Völkl (rechts) mit ihrem Buggy von 1972. Foto: cam 26. Robert Eberle und sein Jaguar XJ 5,3 C, Baujahr 1977. Foto: cam 27. Hans Carl aus Haßloch und sein Capri von 1979. Foto: kia 28. Opel Manta und GT (1977/71) von Martin Müller. Foto: Bolte 29. Der „Buckelvolvo“ (1958) von Max Herb. Foto: Privat 30. Opel Rekord Olympia (1957) von Kurt Eschrich. Foto: cam 31. Kurt Eschrichs Ford Taunus 17m P7 Coupé von 1971. Foto: cam 32. Porsche 911 Carrera, Baujahr 1983, von Willi Peter. Foto: ghx 33. BMW 2002, Baujahr 1972, von Theo Lieser. Archivfoto: Lenz 34. Mercedes 170 S Cabriolet A (1950) von Wolfgang Kraus. Foto: ier Foto 1 von 34

Überwältigende Resonanz

In dieser Reihe haben wir seit 15. März immer dienstags Oldtimer-Besitzer aus der Vorderpfalz und ihre Wagen vorgestellt. Unser Aufruf zur Serie, die ursprünglich mal zehn Teile haben sollte, war überwältigend. Wir erhielten Zuschriften aus ganz Deutschland. Fahrzeug-Besitzer aus anderen Teilen der Pfalz haben wir an unseren dortigen Redaktionen verwiesen.

In Ludwigshafen sind aktuell 838 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen. In Frankenthal sind es 348, im Rhein-Pfalz-Kreis 1455, in Speyer 500. Auf deutschen Straßen sind laut ADAC 660.000 Oldtimer unterwegs. Über 88 Prozent davon sind Pkw, Motorräder haben einen Anteil von 2,6 Prozent. Vom Gesamtbestand mit 66,9 Millionen zugelassenen Kfz und Anhängern haben in etwa ein Prozent den Oldtimerstatus.

