Alte Liebe rostet nicht

Der Flitzer von Onkel Fritz

Vor einem halben Jahrhundert hat ein Hockenheimer im Autohaus Hermann Uhl in Speyer für 11.000 Mark einen BMW 2002 erstanden. Heute steht der Wagen in der Garage von Theo und Lore Nieser aus Waldsee. Sie erzählen, warum das Auto noch glänzt wie am ersten Tag und weshalb der Blinkerhebel auf der „falschen“ Seite sitzt.