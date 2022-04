Der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) fordert die Einführung einer Dienstpflicht und unterstützt die Forderung von Bundeskanzler Olaf Scholz, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Steiniger stellt klar, dass dies mit der CDU nur zu machen ist, wenn das Geld komplett in die Streitkräfte fließt. Mit dem Geld müsse eine ordentliche Ausrüstung angeschafft werden. Dies gehe von der Unterhose bis zum Panzer. Der Krieg in der Ukraine sei furchtbar. „Es ist abartig, wie der Kriegsverbrecher Putin dort vorgeht“, sagt Steiniger im Podcast „Wissen was läuft“ im Gespräch mit dem stv. Chefredakteur der RHEINPFALZ, Uwe Renners. Das Schlimmste in der Ukraine liege noch vor uns, sagt Steiniger.