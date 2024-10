Rund 5,3 Millionen Menschen erkranken im Laufe eines Jahres in Deutschland an einer behandlungsbedürftigen Depression. Häufig erkennen Betroffene die Depression selbst nicht, sondern werden von Angehörigen darauf hingewiesen. Prof. Dr. Michael Deuschle ist Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Er fungiert seit der Gründung vor eineinhalb Jahren gemeinsam mit Dennis Tamke und Dr. Fabian Fußer als Sprecher des Bündnisses gegen Depression Vorderpfalz.

Bei seiner Arbeit am ZI bildet er zusammen mit Kollegen in einem zwölfstündigen Kurs Menschen aus, damit diese eine Depression erkennen, Rat geben und den Weg in eine Behandlung vermitteln können. Dahinter steckt die Bildungsinitiative Mental Health First Aid. In Deutschland wurden laut Deuschle bereits 38.000 Menschen dementsprechend geschult.

Im Interview spricht er über Anzeichen einer Depression, die richtigen Ansprechpartner und erklärt, was jeder tun kann, um nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten. Mehr dazu lesen Sie hier.