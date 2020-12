Der Impfstoff am Samstag eingetroffen, aber der bürokratische Aufwand vielerorts noch nicht bewältigt – so lässt sich die Lage vor dem Start der Corona-Schutzimpfungen in der Vorderpfalz zusammenfassen. Dennoch kann am Sonntag wohl mit den ersten Impfungen begonnen werden: nach Informationen der RHEINPFALZ am SONNTAG in einem Seniorenheim in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis. In der Stadt Ludwigshafen wird dagegen frühestens am Montag geimpft werden. Das hat die Impfkoordinatorin der Stadt, Ramona List, unserer Zeitung am Samstagnachmittag mitgeteilt. List konnte vermelden, dass die Mitte der Woche angekündigten ersten beiden Kartons mit Impfstoffen für die Vorderpfalz planmäßig am Samstag eingetroffen sind. Die insgesamt 1950 Dosen sind für die mobile Impfteams in Ludwigshafen, im Rhein-Pfalz-Kreis, in Germersheim und in Speyer vorgesehen. Ein Karton enthält 195 Fläschchen mit dem Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer, was 975 Impfdosen entspricht.

Enormer Aufwand in den Heimen

Noch aufwendiger als erwartet gestaltet sich der bürokratische Aufwand in den Seniorenheimen. „Da lässt die Bürokratie grüßen“, sagte Koordinatorin List, um gleich hinzuzufügen: „Das aber zu recht.“ Denn bei einer Impfung handele es sich um einen hochsensiblen Vorgang, der sowohl die Zustimmung des Betroffenen oder eines Vertreters erfordere als auch eine medizinische Freigabe. Resultat dieses Aufwands: In Ludwigshafen war bis Samstag nur ein kleineres Seniorenheim mit 40 Bewohnern und zwei Pflegekräften impfbereit – und dieses Heim schaffte es nicht auf die Liste jener Einrichtungen, in denen die mobilen Impfteams schon am Sonntag impfen werden. Nun solle am Sonntag entschieden werden, so List, ob in der Stadt am Montag mit den Impfungen gestartet werden kann.

Mehr zum Thema