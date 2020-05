Experten haben am Freitag in Ludwigshafen damit begonnen, die Tragfähigkeit der Hochstraße Nord zu prüfen. Am Mittwochabend war es unter der Trasse zu einem Brand gekommen, der zu Beeinträchtigungen der Statik geführt haben könnte. Über Ergebnisse der Untersuchung will die Ludwigshafener Stadtverwaltung am Dienstag berichten.

Björn Berlenbach, der Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Ludwigshafen, brachte gegenüber dem SWR auch eine Vollsperrung der Straße ins Spiel. Wenn das Feuer zu einer Beeinträchtigung des Tragsystems geführt habe, sei das die Konsequenz.

