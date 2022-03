Im Speyerer Domgarten ist am Donnerstagmorgen die Helmut-Kohl-Büste aufgestellt worden, die die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer als Würdigung für den früheren Ludwigshafener Bundeskanzler geplant hat.

Der CDU-Politiker Helmut Kohl, der 2017 verstarb, hatte die Gründung der Dom-Stiftung 1999 initiiert und bis zu seinem Tod deren Kuratorium geleitet. „Er hat den größten Anteil daran, dass es die Stiftung in dieser Form gibt. Es ist uns eine Verpflichtung, daran zu erinnern“, erklärte Alfried Wieczorek, Vorsitzender des Stiftungsvorstands, kürzlich in einem RHEINPFALZ-Gespräch die Initiative.

Angefertigt wurde die Bronze-Büste vom Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer. Sie ist 40 Zentimeter hoch und steht auf einem Sockel aus Pfälzer Sandstein. Insgesamt ist sie 1,75 Meter hoch. Darauf zu lesen sind die Worte „Kanzler der Einheit“ und „Ehrenbürger Europas“. Die Büste steht bei der Pergola am Dom-Pavillon mit Blick auf die Südseite der Kathedrale und soll am 3. April – Kohls 92. Geburtstag – offiziell vorgestellt werden. Kohl ist in Speyer am Rande des Adenauerparks beerdigt.