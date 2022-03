Mit einem Denkmal im Domgarten würdigt die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl. Die vom Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer geschaffene Bronzebüste wird am 3. April enthüllt.

CDU-Politiker Kohl (1930-2017) hatte die Gründung der Dom-Stiftung 1999 initiiert und leitete bis zu seinem Tod deren Kuratorium. „Er hat den größten Anteil daran, dass es die Stiftung in dieser Form gibt. Es ist uns eine Verpflichtung, daran zu erinnern“, erklärt Alfried Wieczorek, Vorsitzender des Stiftungsvorstands, die Initiative. Spitzer hat eine 40 Zentimeter hohe Büste geschaffen, die zusammen mit einem Sockel aus Pfälzer Sandstein 1,75 Meter hoch ist. „Kanzler der Einheit“ und „Ehrenbürger Europas“ werde auf zwei Bändern am Sockel stehen. Der Standort: bei der Pergola am Dom-Pavillon mit Blick auf die Südseite der Kathedrale.

Ein Bauzaun markiert bereits die Stelle, an der laut Stiftungsgeschäftsführer Roman Nitsch nächste Woche vorbereitende Arbeiten stattfinden sollen. Der Einweihungstermin 3. April fällt auf Kohls 92. Geburtstag. Die Stiftung hat für das Kunstwerk eine zweckbezogene Spende des Jockgrimer Unternehmer-Ehepaars Willi und Susanne Kuhn erhalten, berichtet Nitsch. Wieczorek betont, dass die regulären Einnahmen der Stiftung nicht angegriffen würden. Kohls Grab ist in Speyer auf dem Friedhof des Domkapitels im Adenauerpark. Für seine endgültige Gestaltung hat Witwe Maike Kohl-Richter laut Stadt noch keine Pläne eingereicht. Kohl-Richter ist zu der Einweihung der Büste eingeladen.