Die Heger-Gruppe mit Hauptsitz in Enkenbach-Alsenborn wird ihre Gießerei am Gründungsstandort Enkenbach schließen. Das sagte der Geschäftsführende Gesellschafter Johannes Heger gegenüber unserer Zeitung. Ab September werde Heger nur noch am 2009 in Betrieb genommenen Standort Sembach gießen. Von dieser Entscheidung seien 57 Mitarbeiter betroffen, sagte Heger. Es sei ein Sozialplan ausgearbeitet worden und allen Betroffenen sei angeboten worden, „unter gleichen Bedingungen“ von Enkenbach ins sechs Kilometer entfernte Sembach zu wechseln, erläuterte Heger und betonte: „Wir müssen keinem Mitarbeiter kündigen“.

Der Standort Sembach sei moderner und produktiver, erläutert Johannes Heger die Gründe für die Entscheidung. Die Heger-Gruppe bekommt die Folgen des schleppenden Ausbaus von Windkraftanlagen zu spüren. Seit Mitte 2018 stecke der Ausbau von Windrädern in der Krise, weshalb die Kapazitäten seines Unternehmens nicht ausgelastet seien, sagte Heger. Die Heger-Gruppe erwirtschaftet 80 Prozent ihres Jahresumsatzes von rund 60 Millionen Euro mit Gussteilen für Windkraftanlagen.

Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel