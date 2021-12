++Geschmückte Traktoren++Schnee an Weihnachten?++Auf Spritztour mit dem Impfbus

Nikolaus auf der Harley: Biker sammeln fürs Kinderhospiz

Immer am 6. Dezember knattern schwere Maschinen durch die Vorderpfalz: Die „Harley Davidson Riding Santas“ sammeln Spenden fürs Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen. Ein Gespräch mit Organisator Patrick Kuntz über wehende Bärte und wackelnde Mützen. Zum Artikel

Neue Ausnahmen von schärferen Zutrittsregeln in Baden-Württemberg

Von der seit dem Wochenende geltenden strengeren coronabedingten Zutrittsregelung soll es etliche Ausnahmen geben. Zum Artikel

Auf Spritztour: Beobachtungen am Impfbus

Ein Corona-Impfbus des Landes hat gerade vor der Ludwigshafener Tafel Station gemacht. Spricht man mit den Wartenden in der Schlange, bekommt man eine Ahnung, was bei der Impfkampagne schiefläuft. Zur Reportage

Glanzvolle Lichterfahrt quer durch Pirmasens begeistert große und kleine Zuschauer

Einen solchen Lichterglanz hat Pirmasens noch nicht gesehen: Am Samstagabend schlängelte sich die zweite Ausgabe der Advent-Lichterfahrt durch die Stadt und hinterließ bleibende Eindrücke beim staunenden Publikum. Das soll nun Tradition werden. Zum Artikel

Ein Funken Hoffnung: Bauern begeistern mit leuchtenden Traktoren

23 Kilometer haben pfälzische Landwirte am Samstag auf 115 weihnachtlich geschmückten Traktoren zugunsten der Jungen Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt zurückgelegt. Die „Ein Funken Hoffnung“-Tour von Schifferstadt über Waldsee, Otterstadt und Speyer bis Dudenhofen hat alle Erwartungen übertroffen.

Wetteraussichten: Fällt an Weihnachten Schnee in der Pfalz?

Alle Jahre wieder treibt die Menschen hierzulande eine Frage um: Wird es an Weihnachten schneien? Die ersten Flocken fielen immerhin schon Ende November in der Westpfalz. Womit Meteorologen für die Pfalz rechnen. Zum Artikel

Im Kampf gegen mehr Klimaschutz

Mit dem klimagerechten Umbau der Gesellschaft soll es jetzt ernst werden. Dabei kann es, ähnlich wie in der Corona-Krise, zu Demonstrationen und Gewalt gegen Maßnahmen und „Verantwortliche“ kommen. Werden Verschwörungstheoretiker bald ein weiteres Feld intensiv beackern – und die Gesellschaft spalten? Zum Artikel

Trauerfeier für Horst Eckel terminiert

Horst Eckel soll am Donnerstag, 9. Dezember, in seiner Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt werden. Das bestätigte seine Tochter Dagmar Eckel am Sonntag. Zum Artikel