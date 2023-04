Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Corona-Impfbus des Landes hat gerade vor der Ludwigshafener Tafel Station gemacht. Spricht man mit den Wartenden in der Schlange, bekommt man eine Ahnung, was bei der Impfkampagne schiefläuft.

"Weiß ich nich’“, sagt die ältere Frau im vorderen Drittel der Schlange, und das wird der Satz sein, den die ältere Frau insgesamt am häufigsten verwenden wird. Schlechtes Deutsch, Osteuropa, mutmaßlich. Von der Sprechstundenhilfe beim Arzt hat sie sich am Telefon wohl sauber zusammenbügeln lassen müssen, als sie vor einigen Tagen nach einem Impftermin gefragt hat, „freundlich“, betont die ältere Frau. Und jetzt der Fragenkatalog des Reporters: Warum erst jetzt? Keine Angst vor Ansteckung? Gibt’s Corona-Informationen in ihrer Muttersprache? „Weiß ich nich’“, sagt die ältere Frau.

Corona-Impfbus