Vollständig geimpfte Personen in Rheinland-Pfalz, die keinerlei Symptome einer Erkältung aufweisen, werden unter bestimmten Voraussetzungen von Test- und Quarantänepflichten ausgenommen. Das hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Freitag bekanntgegeben.

Nach Einreise aus einem Risikogebiet, das nicht Virusvariantengebiet ist, entfällt für vollständig geimpfte Personen demnach die Testpflicht und die Quarantänepflicht. Bewohner oder Patienten von Heimen oder Krankenhäusern müssen allerdings weiter in Quarantäne gehen. Diese neue Quarantäneverordnung gilt zunächst ab dem 12. April bis zum 10. Mai 2021.

Auch bei anderen Aspekten, bei denen die 18. Coronaverordnung zur Bekämpfung der Pandemie eigentlich eine Testpflicht anordnet, wie etwa bei körpernahen Dienstleistungen oder beim Besuch der Außengastronomie, sind vollständig geimpfte und symptomlose Personen in Zukunft von der Testpflicht ausgenommen.

Impfnachweis muss vorliegen

Für Geimpfte müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, um von der Testpflicht ausgenommen zu werden: Sie müssen nach dem empfohlenen Impfschema der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut (RKI) gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 geimpft sein, die letzte Impfung muss 14 Tage zurückliegen und die geimpften Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen.

Der Nachweis über den vollständigen Impfschutz ist dem Betreiber der entsprechenden Einrichtung in schriftlicher oder digitaler Form vorzulegen.

Lockerungen für Modellkommunen

Weitere Änderungen: Für den Regelbetrieb in Kitas soll die Betreuung in festen Angeboten und bei konstanten Personalzuordnungen erfolgen. Die Maskenpflicht in der Einrichtung einschließlich des Außengeländes gilt nun auch während der pädagogischen Interaktion mit den Kindern.

Und: Modellkommunen in Rheinland-Pfalz können bei einer 7-Tages-Inzidenz unter 50 in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium Verfügungen erlassen, die von den Bestimmungen der Landesverordnung abweichen. Sie können also selbst über stärkere Öffnungen bestimmen als das Land es vorgibt, wenn das Hygienekonzept dahinter stimmt. Diese gelten solange die Sieben-Tage-Inzidenz nicht erneut dauerhaft über 100 steigt.

Diese Änderungen, bis auf den Wegfall der Quarantänepflicht für Geimpfte, gelten ab dem 11. April und zunächst bis zum 25. April 2021.