Die Lage im von der Geflügelpest betroffenen Vogelpark in Bobenheim-Roxheim ist unverändert. Alle Vögel befinden sich in abgedichteten Volieren und werden von wenigen, immer gleichen Mitarbeitern versorgt. So sieht es das Hygienekonzept vor, dass es dem Verein bislang erspart hat, seine Tiere einschläfern zu müssen. Denn das Veterinäramt hat dem Verein eine solche Ausnahmegenehmigung erteilt, obwohl vor einer Woche im Park eine Hawaiigans der Seuche zum Opfer gefallen war.

Mittlerweile sieben Vögel verendet

Den Verlust weiterer Nachzuchten dieser Vogelart bezeichnet Vereinsvorsitzender Rainer Berenz als schwer: „Wir haben versucht, da was aufzubauen, und fangen jetzt wieder bei null an.“ Insgesamt seien inzwischen sieben Tiere an der Vogelgrippe verendet, darunter ein Storch. Nach den Vorgaben des Landesuntersuchungsamts würden in den nächsten Wochen noch weitere Proben im Park genommen, um sicherzustellen, dass das Virus sich nicht weiter ausgebreitet habe, teilte die Kreisverwaltung am Freitag auf Anfrage mit. Im Rhein-Pfalz-Kreis seien bisher keine weiteren Infektionen bekannt geworden.