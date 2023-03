Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Freitag ist klar, dass die Vogelgrippe in Rheinland-Pfalz angekommen ist. Eine in Bobenheim-Roxheim verendete Hawaiigans trug das hochansteckende Virus H5N8 in sich. Jetzt gilt es zu verhindern, dass sich die Seuche von dem Vogelpark aus über den Rhein-Pfalz-Kreis ausbreitet.

In dem beliebten kleinen Zoo mit Vertretern von rund 100 Vogelarten, darunter Flamingos, Eulen und Papageien, gilt eine strenge Quarantäne. Das Gelände ist abgesperrt,