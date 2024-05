Sicherheit, Busse, Arbeitsplätze – das sind drei Themen, die Zweibrücker Schüler vor der Wahl zum Stadtrat beschäftigen. Das zeigte am Dienstagnachmittag eine Podiumsdiskussion, zu der DIE RHEINPFALZ gemeinsam mit dem Helmholtz- und dem Hofenfels-Gymnasium eingeladen hatte. Eine Probewahl brachte ein deutliches, teilweise überraschendes Ergebnis.

In den schwindelerregenden Höhen des Aletschgletschers und den komfortablen Wänden des eigenen Studios schafft der Pirmasenser Fotograf Harald Kröher Bilder, die die Grenzen von Mensch und Natur auslotet. An seiner Seite ist eine schwedische Tänzerin, die es liebt, wenn es mal gefährlich wird.

Zwischen zwei Kandidaten können die Dellfelder am 9. Juni wählen: Marcus Spies und Erich Buchmann wollen Ortsbürgermeister werden. Bei welchen Themen die beiden punkten wollen.

Die Unendlichkeit – man kann über sie unendlich diskutieren, forschen, philosophieren, aber zumindest im Pirmasenser Dynamikum auch unendlich viel Spaß mit ihr haben. Seit Mittwoch locken dort in einer Sonderausstellung spannende neue Exponate.

Wo Schüler lernten, spielen bald Kita-Kinder: Die Stadt Pirmasens lässt Containergebäude am Horeb und an der Berufsschule zu Kindergärten umbauen. Ab nächstem Frühjahr sollen die ersten Kinder und Erzieherinnen einziehen.

In Pirmasens nimmt die Jugendfeuerwehr das Heft in die Hand, um eine Lücke im handwerklichen Geschick junger Menschen zu schließen. An einem neuen Übungsort tüfteln Kinder und Jugendliche an ihren technischen Fertigkeiten als Vorbereitung für mehr als nur ein Hobby.

2016 saß Philipp Loos im Zug nach Böblingen. Es war eine Zugfahrt, die sein Leben komplett verändern sollte. Die Folgen: Er ist seit 1. März Pfarrer in Waldfischbach-Burgalben. Und er steht im Mittelpunkt einer Fernsehdokumentation.

In Schmalenberg wird wieder gefeiert und zugleich die Tradition gepflegt. Am Pfingstmontag laden die Gemeinde und die örtlichen Vereine zum „Quack“ nach Schmalenberg ein. Das steckt hinter dem Brauchtum.