Die Unendlichkeit – man kann über sie unendlich diskutieren, forschen, philosophieren, aber zumindest im Pirmasenser Dynamikum auch unendlich viel Spaß mit ihr haben. Seit Mittwoch locken dort in einer Sonderausstellung spannende neue Exponate.

„Kein Ende in Sicht – Unendlichkeit zum Anfassen“ lautet der Titel der Dynamikum-Sonderausstellung, die am Pfingstsonntag offiziell ihre Pforten öffnet. Die Ausstellung beinhaltet mehr als 20 Gelegenheiten, um auf unterhaltsame, interaktive Weise Unendlichkeit zu erleben. Konzipiert wurde das Projekt im Mathematikum in Gießen, dem ersten mathematischen Mitmachmuseum der Welt. Bis zum 25. August macht die Leihgabe Station in Pirmasens und will dabei helfen, dem Phänomen der Unendlichkeit auf spielerische Weise auf die Spur zu kommen.

Immer wieder mischt die Mathematik mit, ob bei der Frage, wie lange sich ein Hamster im Rad dreht oder bei dem Versuch, einen Ton unendlich zu erhöhen. Trotz der Komplexität der Materie ist es gelungen, ein breitgefächertes Publikum anzusprechen: Hier werden bereits Grundschulkinder erstaunliche Entdeckungen machen können, aber auch naturwissenschaftlich beschlagene Erwachsene kommen auf ihre Kosten.

Sonderpreis zur Ausstellungseröffnung

Das jahrhundertelang immer wieder vergeblich in Angriff genommene Perpetuum mobile kommt ebenso zum Zuge wie ein 3D-Puzzle, Klangwalzen oder das verwirrende und zugleich faszinierende Gedankenexperiment „Hilberts Hotel“.

Dies alles – plus die rund 160 Exponate der Dauerausstellung – ist am Eröffnungstag zum Sonderpreis von sechs Euro für jeden Dynamikum-Besucher zu bestaunen.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr, während der Schulferien in Rheinland-Pfalz von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr