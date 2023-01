Die Weltmeisterschaft der besonderen Art

Das Weidenthaler Knutfest mit Tannenbaum-Werfen hat Kultstatus. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sind die Fans in diesem Jahr wieder in großer Zahl zum Sportgelände des FC Wacker gepilgert, wo das Ganze stattfindet. Zum Artikel

So warm wie noch nie: Die Pfalz-Wetterbilanz für 2022

Die Daten sind eindeutig: 2022 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen in der Region anno 1781. Zum Artikel

Anti-Terror-Einsatz: Festnahme nach Anschlagsplänen

Mitten in der Nacht rücken Polizisten zu einer Wohnung aus: Ein Mann soll sich Gift für einen islamistischen Anschlag beschafft haben. Zumindest in der Wohnung finden die Einsatzkräfte die Stoffe nicht. Zum Artikel

Neue Omikron-Sublinie: Was XBB.1.5 für Deutschland bedeutet

Die Sublinie XBB.1.5 der Corona-Variante Omikron breitet sich zurzeit in den USA aus, auch in Deutschland gibt es bereits Nachweise. Welche Entwicklung ist abzusehen? Zum Artikel

Aufgeflogene Lauterbach-Entführer: Anschlagsziele in der Pfalz ausgespäht

Die „Vereinten Patrioten“ gelten als radikale Gegner der Corona-Regeln, die einen Staatsstreich planten. Seit April sitzen mutmaßliche Anführer in Haft. Mittlerweile lässt die Justiz erkennen, wie sie Putin als Verbündeten gewinnen wollten – und für welche Anschlagsziele in der Pfalz sich ein Verdächtiger aus Neustadt interessiert haben soll. Zum Artikel

Was wird jetzt eigentlich aus der Corona-Warn-App?

Sie befindet sich auf Millionen Smartphones, ist aber als Instrument der Pandemiebekämpfung in Vergessenheit geraten: die Corona-Warn-App. Jetzt bekommt sie eine neue Version.

In Landau wird das Parken teurer

Die Südstadt macht Schule. Landau wird nach und nach in der kompletten Innenstadt Parkgebühren erheben. Wer nur rasch etwas erledigen will, kommt mit Kurzeittickets ohne höhere Kosten davon. Wer länger bleibt oder als Anwohner sein Auto irgendwo abstellen will, muss mit Aufschlägen rechnen. Zum Artikel

Wie Gott eine GEZ-Gegnerin vor dem Beitrag bewahren sollte

Auf den Schöpfer hat sich eine Rheinland-Pfälzerin berufen, die in einem Prozess vom Rundfunkbeitrag befreit werden wollte: Was die öffentlich-rechtlichen Sender verbreiten, sei gegen Gottes Willen. Zum Artikel

FCK-Trainer zieht seine Schlüsse aus dem 1:1 gegen 1860 München

Das zweite Testspiel in Belek endete für den 1. FC Kaiserslautern mit einem Teilerfolg. 1:1 (0:0) trennten sich der Tabellenvierte der Zweiten Fußball-Bundesliga und der Sechste der Dritten Liga. Zum Artikel