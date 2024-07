Innerhalb kurzer Zeit hat es in der Süd- und Vorderpfalz drei Gebäudebrände gegeben, bei denen Ermittler davon ausgehen, dass die Feuer gelegt wurden. Zuletzt brannte in der Nacht auf Donnerstag ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Kandel (Kreis Germersheim). Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden von der Verbandsgemeinde vorübergehend anderweitig untergebracht. Bei dem Brand, den die Feuerwehr löschte, wurde laut Polizei niemand verletzt.

