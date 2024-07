Innerhalb kurzer Zeit hat es in der Süd- und Vorderpfalz drei Gebäudebrände gegeben, bei denen Ermittler davon ausgehen, dass die Feuer gelegt wurden. Die Staatsanwaltschaft sieht bisher aber keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang der Ereignisse.

Im Landauer Stadtteil Queichheim brannte am 6. Juli ein Mehrfamilienhaus. 17 Personen sind dort gemeldet. Verletzt wurde niemand. Doch das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Zeuge hatte demnach einen Mann beobachtet, der kurz nach Ausbruch des Feuers aus dem Haus kam und wegrannte. Der Unbekannte soll dann in einen plötzlich auftauchenden roten Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen gestiegen und geflüchtet sein.

In Haßloch im Kreis Bad Dürkheim verteilte ein Unbekannter am 9. Juli im Eingang eines Wohnhauses Brandbeschleuniger und zündete diese an. Der Bewohner des Hauses konnte den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer wurden der Eingang und die Haustür des Gebäudes beschädigt.

Bewohner müssen Wohnungen verlassen

In der Nacht zum Donnerstag brannte nun ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Kandel (Kreis Germersheim). Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden von der Verbandsgemeinde vorübergehend anderweitig untergebracht. Bei dem Brand, den die Feuerwehr löschte, wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Am Freitag teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass die Ermittler und ein Brandsachverständiger davon ausgehen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Drei Brandstiftungen innerhalb kurzer Zeit in einem überschaubaren Radius in der Pfalz – ein Zusammenhang? Dafür sieht die Staatsanwaltschaft Landau bisher keine Anhaltspunkte, wie die Behörde am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Die Ermittlungen dauerten an.