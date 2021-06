Die Eulen Ludwigshafen halten den Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga offen. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke gewann am Samstagabend vor 500 Zuschauern bei Tusem Essen verdient mit 29:27 (13:16). Damit verkürzten die Eulen den Abstand auf Balingen-Weilstetten auf einen Punkt. GWD Minden liegt zwei Punkte vor Ludwigshafen, hat allerdings eine Partie mehr ausgetragen als die Eulen.

Für die Eulen war es der fünfte Sieg im siebten Spiel. „ Wir haben als Team gekämpft. Jeder war für den anderen da. Jeder Spieler hat einen Schritt mehr gemacht. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Hendrik Wagner. Der Rückraumspieler war mit zehn Toren der überragende Spieler der Pfälzer. Alle Treffer gelangen Wagner in der zweiten Halbzeit. „Hendrik ist unsere Lebensversicherung im Angriff“, sagte Trainer Ben Matschke und ergänzte: „das Wort Stolz wird inflationär benutzt, aber heute bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Mit welcher Reife sie in der zweiten Halbzeit gespielt hat – Chapeau.“ Am Donnerstag, 19 Uhr, erwarten die Eulen nun Leipzig in der Friedrich-Ebert-Halle.

