Lautern drei, Darmstadt drei – der ganz normale Betzenberg-Wahnsinn

Der 1. FC Kaiserslautern und Darmstadt 98 bieten eine im zweiten Abschnitt höchst unterhaltsame Partie. Die Roten Teufel beweisen abermals eine große Moral, bringen wie beim Torfestival gegen Magdeburg aber eine Führung nicht über die Zeit. Zum Artikel

Online-Tierhandel: Vorsicht illegale Anbieter

Im Internet gibt es alles zu kaufen – auch Hunde und Katzen. Viele bestellen sich dort ein Haustier wie einen Pullover oder eine Waschmaschine. Das Problem dabei: Es gibt skrupellose Geschäftemacher, die den Handel illegal betreiben – zum Leid der Tiere und auf Kosten ihrer neuen Besitzer. Zum Artikel

Absperrgitter auf A63 geworfen – Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Nachdem Unbekannte am frühen Sonntagmorgen ein Baustellen-Absperrgitter von einer Brücke an der Autobahn 63 geworfen haben, ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zum Artikel

Warum der Tod von Queen Elisabeth II. so sehr bewegt

Der Tod von Queen Elisabeth II. hat am Donnerstag die ganze Welt überrascht. Britin Dawn Payne, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wells ist zurzeit zu Gast in Bad Dürkheim. Im Gespräch mit Jens Lepthien erzählt sie, warum der bevorstehende Monarchenwechsel die Menschen so sehr bewegt. Zum Artikel

Steigende Abfallgebühren wegen CO2-Abgabe: „Das gehört sich nicht“

2023 werden die Müllgebühren um bis zu zehn Prozent steigen, weitere Erhöhungen sind programmiert. Der Grund: Ab 1. Januar wird auch für die Müllverbrennung eine CO2-Abgabe fällig. Dagegen laufen die Betreiber Sturm. Ein Gespräch mit dem Chef des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks Ludwigshafen über Klimaschutz, Ehre und schwarze Plastikflaschen. Zum Artikel

Wurstmarkt: „Turbine“ dreht sich

Das Fahrgeschäft „Turbine“ dreht sich seit Samstagabend auf dem Wurstmarkt. Das sagte Marcus Brill vom Organisationsteam des Fests am Sonntagnachmittag. Der Tüv hatte der „Turbine“ ebenso wie dem benachbarten „Hot Shot“ am Freitag zum Wurstmarktauftakt noch keine Betriebserlaubnis erteilt, weil die Prüfer Mängel festgestellt hatten. Zum Artikel

B10-Gegner machen mobil

Umweltschützer aus der ganzen Region sind am Samstag auf dem Landauer Stiftsplatz zusammen gekommen, um gegen den vierspurigen Ausbau der B10 zu protestieren. Es waren aber weniger als im vergangenen Jahr. Zum Artikel

45. Altstadtfest: Fast wie früher

Das 45. Altstadtfest ist Geschichte. Die Speyerer schwelgen noch am Tag danach in der Erinnerung an ausgelassenes miteinander Feiern, auf das sie zwei Jahre lang verzichten mussten. Zum Artikel