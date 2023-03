Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das 45. Altstadtfest ist Geschichte. Die Speyerer schwelgen noch am Tag danach in der Erinnerung an ausgelassenes miteinander Feiern, auf das sie zwei Jahre lang verzichten mussten. Hohe Sicherheitsauflagen haben sie hingenommen. Das Altstadtfest wieder feiern zu können war es ihnen wert.

Samstagnachmittag: Ziemlich tote Hose auf Plätzen und Straßen, gänzlich verwaist die Pistoreigasse. Kurzfristige Anwohner-Absagen hätten dazu geführt, wird Oberbürgermeisterin Stefanie