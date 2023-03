Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tod von Queen Elisabeth II. hat am Donnerstag die ganze Welt überrascht. Britin Dawn Payne, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wells ist zurzeit zu Gast in Bad Dürkheim. Im Gespräch mit Jens Lepthien erzählt sie, warum der bevorstehende Monarchenwechsel die Menschen so sehr bewegt.

Frau Payne, was haben Sie gefühlt, als Sie vom Tod der Queen erfahren haben?

Es war für mich sehr traurig. Sie hat unserem Land hervorragend in guten und in schlechten Zeiten