Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei Felix Götze ging am Montag alles ganz schnell. Morgens noch beim Bundesligisten FC Augsburg, lag er am späten Abend in Kaiserslautern im Hotelzimmer. Er hat sich für Abstiegskampf in der Dritten Liga mit dem FCK entschieden. Dazu gab es auch den brüderlichen Rat eines Weltmeisters.

Am Montagabend unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern. „Es war kurz vor knapp. Ich freue mich, dass es noch geklappt hat“, sagt Felix Götze. Er