Zwei Jahre nach dem Horror-Unfall: Wie geht es Baby Nora heute?

Vor zwei Jahren hat ein Unfall zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim die Menschen erschüttert: Zwei junge Frauen und ein kleiner Junge starben, als ein rasender Jaguar-Fahrer ihren Wagen rammte. Nora überlebte in ihrer Baby-Schale.

FCK: Ritters Rumpelpass, Luthes Verwirrung, Boyds Doppelpack

Der 1. FC Kaiserslautern erkämpft sich beim 1. FC Heidenheim trotz einer Hälfte in Unterzahl ein 2:2. Torjäger Boyd trifft doppelt. Für Marlon Ritter ist das Glas nach dem vierten Teilerfolg in Serie zu drei Vierteln gefüllt.

Interview: „Das Eis in der Arktis taut viel schneller als bisher gedacht“

Klimaforscher wie Thomas Stocker sind beunruhigt über die Situation an den Polen. Wolfgang Blatz sprach mit dem Schweizer, der auch maßgeblich im Welt-Klimarat tätig war.

Sagt Mithäftling von Andreas S. aus?

Der 15. Verhandlungstag im Prozess wegen der Polizistenmorde von Kusel könnte es in sich haben. Denn Florian V., der Mitangeklagte, will sein Schweigen brechen und am Montag, 19. September aussagen. Auch ein anderer Zeuge wird mit Spannung erwartet.

Restaurantführer: Daniel Schimkowitsch Koch des Jahres

Daniel Schimkowitsch, Küchendirektor des Restaurants L. A. Jordan im Ketschauer Hof in Deidesheim, bleibt auf Erfolgskurs. Der Restaurantführer Gusto, der in seinem Werk die besten 1100 Restaurants Deutschlands auflistet und bewertet, hat ihm den Titel „Koch des Jahres" verliehen.

Neuer ICE fährt über Mannheim

Der jüngste Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen Bahn wird ab Mitte Dezember erstmals im planmäßigen Betrieb eingesetzt. Zu den Leistungen des ICE 3 neo gehört dann auch ein Zugpaar von Dortmund über Mannheim nach München mit verkürzter Fahrzeit.

Ungarn droht der Verlust von EU-Milliarden

Das EU-Parlament hält Orbans Ungarn nicht mal mehr für eine vollwertige Demokratie. Und auch die EU-Kommission sieht große Mängel im ungarischen Rechtsstaat. Nun gibt es einen brisanten Vorschlag.

Käufer des Airports Hahn noch ohne Betriebslizenz

Der insolvente Flughafen Hahn hat schon vor Monaten neue Investoren gefunden. Ihr Kaufvertrag ist aber noch nicht wirksam.