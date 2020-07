Der FC Bayern München hat das 77. DFB-Pokalfinale gewonnen. Die Münchner setzten sich mit 4:2 gegen Bayer 04 Leverkusen durch. Bereits nach 24 Minuten stand es nach Toren von Alaba und Gnabry 2:0. In der zweiten Halbzeit wurde Leverkusen besser und hatte mehrere hochkarätige Gelegenheiten das Spiel wieder spannend zu machen. Die Leverkusener haben aber viele Chancen aus Unkonzentriertheit liegen lassen. Robert Lewandowski hat in der 59. Minute dann zum vorentscheidenden 3:0 getroffen - ein Vollspann-Schuss bei dem der Leverkusen-Torhüter Lukas Hradecky nicht gut aussah und den Ball durch die Beine ins eigene Tor abprallen ließ.

Leverkusen lässt Chancen liegen

In der 64. Minute - einer starken Druckphase Leverkusens - gelang Sven Bender der Anschlusstreffer zum 1:3. Aus dieser Phase, in der die Bayern zeitweise ins Schwimmen gerieten, konnten die Leverkusener aber kein weiteres Kapital schlagen. Lewandowski machte kurz vor Schluss mit dem 4:1 alles klar, ehe Leverkusen in der Nachspielzeit per Elfmeter durch Kai Havertz noch zum 4:2 traf. Zum ausführlichen Spielbericht.

Bereits am Nachmittag hatte der VfL Wolfsburg in einem Final-Krimi den DFB-Pokal der Frauen im Elfmeterschießen gewonnen.