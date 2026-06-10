Ludwigshafen Für Pendler aus dem Westen: Lu-Mitte noch länger nicht erreichbar

Bagger statt Pendler: Der Bahnhof Ludwigshafen-Mitte wird bis Sonntag nicht bedient.
Bagger statt Pendler: Der Bahnhof Ludwigshafen-Mitte wird bis Sonntag nicht bedient.

Die Bahnbaustelle in Ludwigshafen dauert noch länger. Wie auf der Webseite der Deutschen Bahn zu lesen ist, wird die Haltestelle Ludwigshafen-Mitte von Kaiserslautern aus kommend bis Sonntag, 14. Juni, nicht bedient. Geplant war eigentlich, dass die Züge dort ab 8. Juni wieder halten. Gründe für die Sperrung von Lu-Mitte sind die Sanierung der Rheinbrücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim und Gleisbauarbeiten. Für Pendler aus der Pfalz, die in LU-Mitte aussteigen wollen, heißt das: Entweder sie steigen schon in Ludwighafen-Hauptbahnhof aus oder sie fahren weiter bis Mannheim-Hauptbahnhof. Dort können sie die Züge in die Gegenrichtung oder die Stadtbahnen der RNV Linie 6/6A nutzen. Wer in Ludwigshafen-Mitte einsteigen will, um in Richtung Kaiserslautern zu fahren, sollte sich vorher im Internet kundig machen, ob von dort gerade ein Zug abfährt oder nicht.

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