Pfalz Für Pendler aus dem Westen: Züge halten nicht in Ludwigshafen-Mitte

Am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte lagern Materialien für die Baustelle. Mehrere Gleise sind gesperrt.
Am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte lagern Materialien für die Baustelle. Mehrere Gleise sind gesperrt.

S-Bahnen und Regionalexpress-Züge, die aus Richtung Kaiserslautern kommen, halten derzeit nicht in Ludwigshafen-Mitte. Gründe sind die Sanierung der Rheinbrücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim und Gleisbauarbeiten, wie der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd auf Anfrage berichtet. Die Bahn gibt in der Fahrbahnauskunft an, dass es bis Montag, 8. Juni, wegen der Baustelle zu Beeinträchtigungen komme: „Zur Entlastung der Strecke zwischen Mannheim-Hauptbahnhof und Ludwigshafen-Hauptbahnhof halten die Züge in Richtung Mannheim nicht in Ludwigshafen-Mitte.“

Für Pendler aus der Pfalz, die eigentlich in LU-Mitte aussteigen wollen, heißt das: Entweder sie steigen schon in Ludwighafen-Hauptbahnhof aus oder sie fahren weiter bis Mannheim-Hauptbahnhof. Dort können sie die Züge in die Gegenrichtung oder die Stadtbahnen der RNV Linie 6/6A nutzen. Die Bahn gibt auf ihrer Internetseite an, dass es wegen der Bauarbeiten auf der Brücke auch zu Verspätungen und zu Teilausfällen komme. Wer in Ludwigshafen-Rhein einsteigen will, um in Richtung Kaiserslautern zu fahren, sollte sich vorher in der Bahnauskunft im Internet kundig machen, ob von dort gerade ein Zug abfährt oder nicht.

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