Der Prozess der früheren Geschäftsführerin Lisa Heßler gegen ihren Ex-Verein Eulen Ludwigshafen endete am Donnerstag vor der Kammer für Handelssachen am Landgericht im Landgericht Frankenthal mit einem Vergleich. Der Handball-Zweitliga-Klub muss nach Forderungen von Heßler in den nächsten Monaten 100.000 Euro brutto an sie überweisen. Dabei geht es um nachträgliche Gehalts- und Provisionsforderungen. Die erste Rate von 30.000 Euro ist am 30. Juni fällig.