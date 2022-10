Am Donnerstag ist es erneut zu einem Treibstoffablass aus einem Flugzeug über Rheinland-Pfalz gekommen. Nach Angaben des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) und der Deutschen Flugsicherung (DFS) hat eine nicht näher spezifizierte Militärmaschine knapp sieben Tonnen Kerosin in einer Flughöhe von umgerechnet rund 5500 Metern über dem „westlichen Hessen und Rheinland-Pfalz“ versprüht, wie es in der Meldung des LBA vom Freitag heißt. Über Flugroute und Flugzeugtyp könne sie keine weiteren Angaben machen, teilt die DFS mit, die für die Überwachung des deutschen Luftraums zuständig ist. Als Grund für den Kerosin-Ablass seien vom Piloten „technische Probleme“ angeführt worden.

Zuletzt Mitte August hatte eine Frachtmaschine über der Pfalz sich annähernd 90 Tonnen Kerosin entledigt. Treibstoffschnellablässe, in der Fachsprache Fuel Dumpings genannt, sind nach Angaben des LBA notwendig, wenn ein Flugzeug außerplanmäßig zur Landung gezwungen wird, etwa durch technische Störungen oder durch gesundheitliche Probleme von Flugpersonal oder Passagieren. Ob die Maschine auf dem Weg zur Airbase nach Ramstein (Kreis Kaiserslautern) war oder von dort kam, ist unklar. Derzeit seien sehr viele Militärflugzeuge unterwegs, so die Sprecherin der DFS: „Es ist Krieg in Europa.“ Auch im militärischen Luftübungsraum TRA Lauter über der Pfalz und dem Saarland herrsche seit Tagen viel Betrieb.