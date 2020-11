Der Triefenbach in Venningen ist am Samstagnachmittag wahrscheinlich verunreinigt worden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 14.45 Uhr ein Schaumteppich auf dem Bach gemeldet worden, der sich über 50 bis 80 Meter erstreckte. Laut Polizei dürfte es sich bei der Substanz, die in das Gewässer eingeleitet wurde, um Reinigungsmittel gehandelt haben. Um die Substanz genauer zu bestimmen, wurde eine Gewässerprobe entnommen. Vor zwei Wochen war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen (unser Foto).

Nun ermittelt die Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.