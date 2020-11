Auf dem Tiefenbach bei Venningen haben Spaziergänger am Samstagnachmittag einen rätselhaften Schaumteppich bemerkt. Das hat die Polizei mitgeteilt, die von den Zeugen gerufen wurde. Den Beamten sei es nicht gelungen, die Quelle des Schaums ausfindig zu machen. Sie sagten der Wasserbehörde Bescheid, die eine Probe bekam und diese in den nächsten Tagen analysieren will. Laut Polizei seien zunächst keine Hinweise gefunden worden, dass giftige beziehungsweise gewässergefährdende Stoffe das Phänomen ausgelöst haben könnten.