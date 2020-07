Die Staatsanwaltschaft und die Kriminaldirektion Mainz haben nach den tödlichen Polizeischüssen in einer Seniorenwohnanlage im Mainzer Vorort Gonsenheim die Ermittlungen aufgenommen. Der 57-jährige russische Mann, der am Dienstag von einem Polizisten wurde, sei in der Vergangenheit durch Aggressivität aufgefallen, sagte ein Bewohner der RHEINPFALZ. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er 2018 von einem Discounter wegen Hausfriedensbruchs angezeigt, die Ermittlungen seien aber eingestellt worden. Die Polizei war am Dienstag gegen 17.10 Uhr in die Seniorenwohnanlage gerufen worden, weil der Mann einen 76-jährigen Bewohner mit dem Messer attackiert haben sollte. Der Ältere kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Beim Versuch, den 57-Jährigen festzunehmen, ging dieser mit einem Messer auf die Polizisten los. Weder Pfefferspray noch ein Taser konnten ihn stoppen, deshalb fielen die Schüsse aus der Polizeiwaffe.

