Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 57-jähriger russischer Mann ist am Dienstag in einer Seniorenwohnanlage im Mainzer Stadtteil Gonsenheim durch Polizeikugeln gestorben. Er soll zuvor einen 76-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Bei der versuchten Festnahme sei er weder mit Pfefferspray noch mit dem Taser zu bändigen gewesen. Als er mit dem Messer auf die Einsatzkräfte losging, erschoss ihn einer der Beamten. Nun laufen Ermittlungen.

Am Morgen danach sind die Tatortreiniger in der Seniorenwohnanlage „Franz-Stein-Haus“ in Mainz Gonsenheim angerückt. Blut ist geflossen, viel Blut. Die Vorhänge in der Erdgeschosswohnung