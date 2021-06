[Aktualisiert 12.26 Uhr] Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße, der dieses Jahr am 29. August geplant war, wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Das hat der Geschäftsführer Marketing und Kommunikation des Pfalzwein e.V., Joseph Greilinger, am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Zuvor hatte RPR1 berichtet. Grund dafür sei – wie bereits im vergangenen Jahr – die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Regelungen, die die Organisatoren überprüfen müssten. In den vergangenen Jahren seien bei dem autofreien Erlebnistag, einer Kombination aus Radtour und Weinfest, laut Greilinger rund 180.000 Menschen entlang der Weinstraße unterwegs gewesen. Das sei nicht zu stemmen.

Derzeit sei die Pfalzwein-Werbung mit den Kommunen entlang der Weinstraße im Gespräch darüber, wie der Erlebnistag im kommenden Jahr stattfinden könne. „In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Stellen, an denen sehr viel los war, und andere, an denen wenig Leute waren. Wir wollen ein Lenkungskonzept erarbeiten, dass das etwas entzerren soll“, kündigte Greilinger an.