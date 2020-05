Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße, zu dem unter normalen Bedingungen am 30. August wieder rund 200.000 Besucher zwischen Bockenheim und Schweigen erwartet worden wären, ist abgesagt worden. Ein autofreier Sonntag mit so vielen Besuchern entlang der Weinstraße sei in diesem Jahr mit der Corona-Pandemie und unter den damit gegebenen Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßregeln nicht zu realisieren und nicht zu verantworten, sagte am Montag Joseph Greilinger, Geschäftsführer der Werbeorganisation Pfalzwein: „Wir bedauern das sehr, weil uns damit ein weiterer wichtiger Anlass fehlt, die Pfalz und das Pfälzer Lebensgefühl zu feiern und weil den Gemeinden, Vereinen und Weinbaubetrieben weitere wesentliche Einnahmen verloren gehen.“

Um das abzufedern, sollen jetzt „für diesen besonderen Tag und weitere Veranstaltungen“ Alternativlösungen erarbeitet werden. Die Vorbereitungen dafür seien im vollen Gange und der Verein Pfalzwein werde schon bald seine konkreten Planungen vorlegen, wenn diese mit allen maßgeblichen Stellen abgestimmt sind, sagte Greilinger. Die Entscheidung, den Weinstraßentag abzusagen, sei in Abstimmung mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (Bad Dürkheim), Landrat Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) und Oberbürgermeister Marc Weigel (Neustadt) getroffen worden.