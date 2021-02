Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mahnte am Donnerstag in Mainz, an den Fasnachtstagen die Corona-Regeln nicht zu missachten. „Feiern ist nicht angesagt“, sagte Dreyer. Der Altweiberdonnerstag ist traditionell der Beginn der Straßenfasnacht in den Fasnachtshochburgen, aber wegen der Pandemie sind alle Veranstaltungen abgesagt, auch der Rosenmontagszug in Mainz. „So leid es mir für unser Brauchtum tut. Wir sollten schauen, dass wir keinen neuen Peak über Fasnacht bekommen.“

Positiv bewertete Dreyer, dass die Fernsehfasnacht „Mainz bleibt Mainz“ am Freitag dennoch ausgestrahlt wird. „Im engsten Kreis kann man auch auf den Putz hauen, mit dem Mann Sekt trinken oder ein Bierchen“, sagte Dreyer.

Rheinland-Pfalz habe am Mittwoch mit einer Inzidenz von 55,32 den niedrigsten Wert aller Bundesländer gehabt. Ab 22. Februar sollen die Grundschulen wieder in den Wechselunterricht gehen, die Klassen der Orientierungsstufe sollen zügig folgen. Ab 1. März könnten Friseure wieder öffnen, auch Fahrschulen sollen wieder an den Start gehen können.

