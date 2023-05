Der Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga endete mit einem Drama für Borussia Dortmund. Am letzten Spieltag stürzte der Tabellenführer durch ein 2:2 (0:2) gegen den FSV Mainz von der Spitze des Klassements und ermöglichte dem FC Bayern München den elften Titelgewinn hintereinander. Der Serienmeister gewann zeitgleich 2:1 (1:0) beim 1. FC Köln.

In Dortmund hatte eine ganze Stadt der Partie erwartungsfroh entgegengeblickt, so dass der Schock der verpassten Meisterschaft umso tiefer wirkte. Andreas Hanche-Olsen (15.) und Karim Onisiwo (24.) schossen eine 2:0-Führung für die Rheinhessen heraus. Die Dortmunder verpassten das mögliche 1:1, weil Sebastian Haller einen Foulelfmeter verschoss (18.).

Nach der Pause und ab der 60. Minute sahen die Zuschauer in Dortmund einen Sturmlauf ihrer Borussia. Raphael Guerreiro machte ihnen mit dem Anschlusstreffer in der 69. Minute Hoffnung. Anschließend vergaben die Dortmunder noch ein paar gute Chancen. In der Nachspielzeit gelang Süle noch der Ausgleich.

Im Parallelspiel in Köln reichte den Bayern eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Kingsley Coman schoss in der achten Minute das 1:0 für den alten und neuen Meister, die aber noch einmal um den Titel bangen mussten, als Dejan Ljubicic für die Kölner per Handelfmeter das 1:1 erzielte. Jamal Musiala erlöste die Münchner mit seinem Treffer in der 89. Minute.

Nach einer an Enttäuschungen reichen Saison bleiben die Münchner in der Bundesliga das Maß der Dinge. Der Frust in Dortmund ist hingegen riesengroß.