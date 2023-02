Die pfalzweit eifrigsten Grundsteuererklärungs-Abgeber sind dem Bezirk des Finanzamts Landau zugeordnet. Zum Gebiet dieser Behörde gehören auch der Kreis Südliche Weinstraße sowie die Verbandsgemeinde Kandel, in diesem Raum lagen laut Steuer-Landesamt am 2. Februar 81,1 Prozent der Erklärungen vor. Zum Vergleich: Für ganz Rheinland-Pfalz waren zwei Tage nach Ende der offiziellen Abgabefrist 78,2 Prozent der erwarteten Erklärungen eingegangen. Genauso hoch wie der Landesdurchschnitt fällt die Quote im Finanzamtsbezirk Kaiserslautern aus. Einen höheren Abgabe-Wert haben neben Landau auch die Finanzamtsbezirke Speyer-Germersheim, Worms-Kirchheimbolanden und Neustadt geschafft. Unterdurchschnittlich ist er bislang in Kusel-Landstuhl, Pirmasens – und Ludwigshafen, dem Pfalz-Schlusslicht. Zum Bezirk dieses Finanzamts gehören auch Frankenthal, Grünstadt, Teile des Rhein-Pfalz-Kreises und die Verbandsgemeinden Leiningerland. Abgabequote in diesem Gebiet: 75 Prozent.